Nederlandse beleggingsinstellingen verliezen 56 miljard euro in drie maanden tijd

Vorige maand werd al duidelijk dat de koersval en de lage rente pensioenfondsen hard heeft geraakt. Vrijwel alle pensioenfondsen zagen hun financiële positie afgelopen kwartaal verslechteren. Dat betekent ook slecht nieuws voor miljoenen Nederlanders: het vergroot de kans dat hun pensioenen worden verlaagd in 2020 of 2021.

Minimumeis

Mede door de wereldwijde handelsspanningen en brexitzorgen gingen de beurskoersen in de laatste drie maanden van vorig jaar hard naar beneden. Zo verloor de AEX-index op de beurs in Amsterdam ruim 12 procent. In New York noteerde de brede S&P 500 een verlies van bijna 13 procent. In de eerste maand van 2019 hebben deze aandelenindices overigens wel weer enig herstel laten zien.