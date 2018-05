Nederlandse bonden: 'Crisis Air France-KLM te wijten aan blunderende top'

Het aandeel Air France-KLM ging vanochtend met 13 procent onderuit, het grootste koersverlies in negen jaar tijd. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire zei gisteren zelfs dat 'het voortbestaan van het bedrijf op het spel staat'.



Oorzaak van de crisis is het opstappen van topman Jean-Marc Janaillac. Hij verbond zijn lot aan een loonvoorstel van de luchtvaartmaatschappij aan het Franse personeel. Ruim 55 procent van het personeel wees het voorstel af. Daarop besloot Janaillac op te stappen. Het Franse deel van het bedrijf wordt geteisterd door stakingen door ontevreden personeel. Die hebben tot nu tot 300 miljoen euro gekost. Vandaag en morgen wordt er opnieuw gestaakt.

Solidair

In het verleden wilde het Nederlandse smaldeel van het bedrijf in dit soort gevallen nog wel eens de verantwoordelijkheid bij de Franse collega's leggen, maar nu zijn de bonden hier opvallend solidair. ,,De personeelskosten zijn in Frankrijk net zo laag in Nederland'', zegt vakbondsbestuurder Van der List. ,,Ze hebben er sinds 2012 geen loon meer bijgekregen. Ook de Franse medewerkers hebben een behoorlijke bijdrage geleverd aan het voortbestaan van het bedrijf.''

Ook Joost van Doesburg, woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is mild over de Franse collega's. ,,Wij in Nederland hebben onze problemen, en in Frankrijk hebben ze die ook. De fout is dat Janaillac een oplossing voor een cao-probleem gezocht heeft zonder de bonden daarbij te betrekken. Dat kan niet: iedere oplossing moet in zo'n geval een oplossing mét de bonden zijn.''

Volledig scherm Janaillac (rechts), hier met KLM-topman Pieter Elbers. © ANP

Toekomst

Ondertussen drijft Air France-KLM door de problemen in Frankrijk wél weer de verkeerde kant op: richting de afgrond. Het is een probleem dat inmiddels al jaren speelt. De Nederlandse tak presteert redelijk tot goed, maar al die goede prestaties worden tenietgedaan door geharrewar aan Franse zijde.

In een interview met deze krant relativeerde Janaillac die situatie overigens wel. ,,Vergelijk het met twee vissen, een kleine en een grote, die eerst allebei een eigen kom hebben: de kleine een kleine kom en de grote een grote kom. Als je ze vervolgens samen in een grotere kom stopt, groeit de kleine vis daarna harder. Die heeft plotseling een veel grotere omgeving. Voor de grote vis is het verschil met de eerdere kom veel minder groot.''

Ook Van der List, die stelt dat het vertrek van Janaillac en de daarmee gepaard gaande duikvlucht van het aandeel een 'enorme druk op de combinatie legt', voelt niets voor de 'sentimentele' reactie dat KLM zich los moet weken van Air France. ,,Als je de consolidatie in de luchtvaart ziet, met steeds maar groter wordende bedrijven, heb je die omvang gewoon nodig.''

Quote Het is een multinalti­o­nal, de uitdagin­gen zijn enorm. Het gaat bij een opvolger echt alleen maar om kwaliteit Leen van der List

Maar er moet wel wat gebeuren. ,,Allereerst in de directie, en vooral in de directie van de Franse tak. Blijkbaar slagen ze er daar met dezelfde personeelskosten nog steeds niet in om net zo rendabel te zijn als KLM. Het kan voor hen misschien geen geen kwaad om een keer te kijken hoe het hier gaat.''

Een Franse minister die vreest voor het voortbestaan van het bedrijf, dat is toch een alarmerend signaal. Van Doesburg wil niet ingaan op de vraag of er écht gevreesd moet worden voor de toekomst van het bedrijf. ,,Wat nu moet gebeuren is dat er snel een oplossing komt voor het sociale conflict, én daarna zo snel als mogelijk een nieuwe topbestuurder.''

Wordt het niet eens tijd dat dat na vier Fransen op rij een Nederlander wordt? KLM-topman Pieter Elbers bijvoorbeeld, die jaar na jaar goede resultaten levert? ,,Als het maar een goede is'', zegt Van Doesburg. Van der List noemt de discussie over de nationaliteit van Janaillacs opvolger zelfs 'de meest onzinnige discussie die er is'. ,,Het is een multinational, de uitdagingen zijn enorm. Het gaat echt alleen maar om kwaliteit.''