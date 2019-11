Nederlandse economie in het derde kwartaal opnieuw gegroeid

Vergeleken met een kwartaal eerder dikte het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor de economische groei, met 0,4 procent aan. Dat is gelijk aan de groei in de twee voorgaande kwartalen. Hiermee kwam de economisch groei op jaarbasis uit op 1,9 procent.

Consumenten gaven alles bij elkaar 1,6 procent meer uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral voor uitjes in de horeca, elektrische apparaten, woninginrichting, dranken en tabak liepen de bestedingen op. Aan auto’s werd wel minder uitgegeven, net als in voorgaande kwartalen.

De goederenexport was in september 1,9 procent hoger dan een jaar eerder, maar lag lager dan in augustus. Met name de uitvoer van elektronische apparatuur was opnieuw minder. Wel steeg de export van aardolieproducten en machines. De omstandigheden voor de export zullen deze maand ongunstiger zijn dan in september, zo verwacht het statistiekbureau.

Sentiment

Verder blijkt er flink meer geïnvesteerd te zijn in bouw en machines; 7,4 procent meer dan een jaar eerder. Volgens het CBS was het vertrouwen van industriële ondernemers het afgelopen kwartaal weliswaar minder positief dan een jaar eerder, maar ligt het sentiment nog altijd een stuk boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

De productie van bouwbedrijven groeide met 5,3 procent het hardst in het derde kwartaal. Ook de productie van de landbouw en visserij groeide, met 4,1 procent, sterk. De industrie produceerde ruim 1 procent meer dan een jaar eerder. Dat was onder meer te danken aan de machine- en voedingsmiddelenindustrie. De delfstoffenwinning was opnieuw de bedrijfstak met de grootste krimp.

Al met al doet Nederland het een stuk beter dan Duitsland. Vanochtend werd duidelijk dat de Duitse economie in het derde kwartaal met 0,1 procent is gegroeid, waarmee het nipt ontsnapte aan een recessie. Vooral de industrie heeft daar sterk te lijden onder de handelsoorlog. Wereldwijd is de laatste tijd sprake van afzwakkende economische groei.

Beperkt

Nederland heeft daar ook last van, maar in beperkte mate. Het aantal faillissementen nam nauwelijks toe. Er werden in oktober vijf bedrijven minder failliet verklaard dan in september. De trend is de lopen jaren redelijk vlak. Uit de cijfers van CBS bleek verder dat het aantal banen is toegenomen. Dat is nu al ruim vijf jaar achter elkaar.