Nederlandse economie niet kapot te krijgen

En die stijging hakt er vooral in bij arbeidsintensieve sectoren zoals de industrie, de bouw, detailhandel of de voedingssector. Daar verwacht de bank een krimp in de productie voor dit jaar.



In andere arbeidsintensieve sectoren, zoals transport of de zorg, zal nog wel sprake zijn van groei. De hogere loonkosten leiden wel tot lagere marges voor de bedrijven, is de verwachting. ,,Dat zie je al in de scheepvaart en het wegtransport. De loonkosten stijgen, maar de tarieven dalen’’, aldus Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN Amro.



Toch lijkt de economie niet kapot te krijgen. Afgelopen jaar ging het heel hard met de groei, dit jaar verwacht ABN Amro een bescheiden plusje van iets meer dan één procent. ,,Maar een recessie verwachten we niet in Nederland’’, zegt Swart. ,,Wel in Europa en de VS.’’



Dat Nederland aan een recessie ontsnapt, is best opmerkelijk. Nederland exporteert veel en is dus afhankelijk van de economische groei in het buitenland. En daar wordt wél een milde recessie verwacht.