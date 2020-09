Nederlandse export daalde met 9 procent in het eerste halfjaar

Fors meer besmette reizigers op Eindhoven Airport, aantal in augustus verviervou­digd

25 augustus EINDHOVEN - Het aantal besmette passagiers op Eindhoven Airport is de afgelopen drie weken in rap tempo opgelopen: met 80 personen. In de periode van begin juni tot drie weken geleden ging het om 26 personen. Daarmee is het aantal sinds begin augustus meer dan verviervoudigd. In totaal zijn nu 106 besmette personen gereisd via de luchthaven.