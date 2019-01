'Nederlandse industrie nog niet klaar voor brexit'

Delen van Phenom en FEI naar Innovation Powerhouse op Strijp T in Eindhoven

29 januari EINDHOVEN - De voormalige energiecentrale van Philips op Strijp T, tegenwoordig het Innovation Powerhouse, krijgt er met Thermo Fisher Scientific een nieuwe gebruiker bij. Deze fabrikant van elektronenmicroscopen, voorheen bekend als FEI en Phenom, verhuist in de loop van dit jaar met 150 werknemers naar deze ruimte, waardoor die in een keer helemaal bezet is.