Nederlandse industrie vreest voor banen door scherpe CO2 -taks

De ondernemingsraden onderschrijven de gemaakte klimaatafspraken en de Green Deal van de Europese Unie. ,,Dit doel bereiken we nooit als onze bedrijven over de grens worden gejaagd’’, zo valt in de brief te lezen. De vertegenwoordigers van de werknemers in de industrie vragen het kabinet daarom om geen scherpere eisen te stellen dan andere Europese landen. ,,Wij houden het kabinet aan de belofte dat een CO2-heffing niet mag leiden tot banenverlies of tot vertrek van Nederlandse industrie naar het buitenland.’’