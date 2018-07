Nederlandse kledingmerken onthullen adresgegevens van fabrieken

De deelnemende bedrijven, waaronder C&A, de Bijenkorf en Zeeman, werken aan betere arbeidsomstandigheden bij hun leveranciers. Ook beloven ze kinderarbeid, dierenleed en milieuproblemen in hun productieketen aan te pakken.



De afspraken komen voort uit de ramp met Rana Plaza in Bangladesh. Bij de instorting van dat gebouw kwamen vijf jaar geleden 1.134 textielarbeiders om het leven. Lang bleef onduidelijk welke westerse bedrijven daar hun kleding lieten produceren en wie verantwoordelijk voor de bouwkundige gebreken was.