Neef zet levenswerk van zijn oom en tante voort bij Wiegers XL in Asten

Salontafels, barkrukken, fauteuils, dressoirs, banken, boekenkasten; het is slechts een kleine opsomming van de meubels die in de showroom van Wiegers XL in Asten staan. Het bedrijf zit ook nog in de tuinmeubelen. De meubels komen onder meer uit Polen en Vietnam, maar de zaak heeft ook een eigen fabriek in Indonesië. Daar komt onder andere zelf ontworpen en op maat gemaakte huisraad vandaan.