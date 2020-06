Negatief advies Rutte haalt niets uit, nog steeds honderden boekingen voor vakanties naar Turkije

Reisorganisatie Corendon was niet te spreken over de kritiek van de premier. Maar effect op de boekingen had het advies van Rutte niet. Integendeel. ,,Bijna iedereen heeft zijn boeking laten staan’’, zegt Steven van der Heijden, ceo van Corendon. De oproep van de premier lijkt niets aan onze reislust te veranderen. ,,Er boeken nog steeds tussen de 150 en 250 mensen per dag een reis naar Turkije voor dit hoogseizoen’’, zegt de topman.

Corendon wil graag per 10 juli weer naar Antalya, Bodrum en Dalaman vliegen en kondigde dat vorige week aan. Het bedrijf zei er door eigen onderzoek van overtuigd te zijn dat een overgroot deel van de klanten deze zomer toch wil afreizen naar Turkije. Maar in Den Haag staat men niet te springen om een toerismestroom richting de Turkse zon. ,,Vakantiereizen naar Turkije moet je gewoon niet doen”, zei Rutte daarover. Voor Turkije geldt vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds een negatief reisadvies.

Quote We laten ons graag overtuigen waarom we het niet zouden doen, maar wij willen het wel doen Steven van der Heijden, Corendon

Gesprek

Vrijdagavond kwam de reisorganisatie met een verklaring waarin het bedrijf aangaf met Den Haag in gesprek te willen over het voornemen de vakanties weer op te starten. Die gesprekken staan voor morgen gepland met onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zegt Van der Heijden. Volgens hem is er een kleine kans dat Corendon ineens de stekker uit de geplande vakanties trekt. ,,We hebben dit besluit weloverwogen genomen. We laten ons graag overtuigen waarom we het níet zouden doen, maar wij willen het wél doen.”

Tekst gaat verder onder kaart

Oneerlijk

Volgens de reisorganisatie dreigt er in de toerismesector ‘fundamenteel oneerlijke concurrentie’ te ontstaan. Het bedrijf verwijst naar Turkse vakantie-airlines als Pegasus en Sun Express die de komende tijd veelal dagelijkse vluchten uitvoeren tussen Nederland en Turkije. ,,Pegasus bijvoorbeeld gaat de komende weken alweer veel vliegen naar Turkije. Op hun website kan je daar dan ook een hotel bij boeken, wat is dan het verschil?” zegt Van der Heijden.

Volgens Corendon is de situatie in Antalya, Bodrum en Dalaman, bestemmingen die vanaf juli beschikbaar zijn, veilig. Het aantal coronabesmettingen is in die gebieden ‘zeer laag’, aldus de reisorganisatie. Op Turkse vliegvelden en in de toeristische hotels gelden strikte protocollen om het welzijn en de gezondheid van de gasten te waarborgen, benadrukt de operator. De medische voorzieningen in de toeristengebieden in Turkije staan verder op hoog niveau, aldus de reisorganisatie.