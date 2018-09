Negeert Ryanair de rechter door wél te gaan vliegen?

Alle 49 piloten leggen komende vrijdag het werk neer, zo lijkt het nu, zegt Van Doesburg. Hij is stellig over de staking, maar verward over de houding van Ryanair.



De klantenservice meldt tot nog toe namelijk aan bezorgde bellers ze dat over het uitvallen van vluchten 'geen bevestiging van het hoofdkantoor' hebben. Ook is het via diverse aanbieders nog steeds mogelijk om voor vrijdag vliegtickets te kopen van of naar Eindhoven. ,,Maar om vluchten door te laten gaan, zou Ryanair tegen de uitspraak van de rechter in gaan", aldus Van Doesburg. Het gaat volgens het Eindhovens Dagblad (ED) om 22 vluchten.



Begin augustus zette de prijsvechter vervangers in voor de toen stakende personeelsleden, en daagde de eigen piloten voor de rechter om een stakingsverbod af te dwingen. De rechter oordeelde in het kort geding echter dat de piloten wel degelijk mogen staken, op voorwaarde dat ze het minimaal 72 uur van te voren melden. Ryanair mag vervolgens geen 'stakingsbrekende acties' meer ondernemen en 'dus niet piloten van elders inzetten'. Hierdoor zou de impact voor passagiers bij deze staking veel groter zijn.