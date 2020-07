Nestlé somberder over groei door overvolle voorraadkasten, iets minder winst voor Danone

NXP ondervindt gevolgen coronacri­sis, omzet daalt met achttien procent

28 juli EINDHOVEN – De omzet van chipfabrikant NXP in Eindhoven daalde in het tweede kwartaal naar 1,817 miljard dollar, dat is achttien procent lager dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het bedrijf verwacht dat het dieptepunt is bereikt.