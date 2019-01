Netflix heeft extra geld nodig en gooit tarieven in Amerika fors omhoog

Klanten die nu een abonnement afsluiten, betalen meteen het hogere tarief. Bij bestaande abonnees wordt de prijsverhoging de komende drie maanden doorgevoerd. Het populaire standaardabonnement kost in Amerika nu 11 dollar per maand, dat wordt 13 dollar per maand.

Het extra geld heeft Netflix hard nodig voor investeringen in eigen shows en films. Afgelopen zomer kondigde de streamingdienst aan zo’n 12 tot 13 miljard dollar per jaar te willen steken in de eigen programmering. Netflix voelt de hete adem van andere diensten als Hulu, Amazon, HBO en Disney in de nek.

In Nederland kost het standaardabonnement nu nog 10,99. Netflix laat weten dat er in Nederland geen sprake is van een wijziging van de prijzen.

Aanwas