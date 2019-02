Netflix legt recordbedrag neer voor politieke documentaire Knock Down the House

De rechten van de prijswinnende politieke documentaire Knock Down the House zijn sinds kort in handen van streamingplatform Netflix. Het bedrijf telde een recordbedrag van 10 miljoen dollar neer voor de docu over vier vrouwen en hun strijd om een plek in het Huis van Afgevaardigden in Amerika te bemachtigen.

Het is het grootste geldbedrag dat ooit betaald is voor een documentairefilm die gekocht is op een filmfestival, aldus website Deadline die filmnieuws bijhoudt.

De documentaire toont de motivatie van de vier vrouwen om zonder politieke achtergrond de Amerikaanse politiek in te gaan. Van de vrouwen is Alexandria Ocasio-Cortez (29) de enige die werd verkozen tijdens de tussentijdse verkiezingen vorig jaar. Met haar verkiezing werd ze het jongste congreslid ooit. Haar verkiezingscampagne was bijzonder, want Ocasio-Cortez had niet veel geld voor haar campagne, maar weigerde geld van het bedrijfsleven aan te nemen.

Knock Down the House won op het Sundance Film Festival de Festival Favorite Award en werd ontvangen met een staande ovatie. Ocasio-Cortez zou bij de première op het Sundance Film Festival aanwezig zijn, maar in verband met de shutdown van de Amerikaanse overheid verscheen ze via Skype . De documentaire is geregisseerd door Rachel Lears en geproduceerd door Lears, Robin Blotnick en Sarah Olson en werd oorspronkelijk gefinancierd door een crowdfundingcampagne via Kickstarter. Regisseur Lears noemt het een eer samen te werken met Netflix. ,,Dit platform geeft ons de kans om een enorm publiek te bereiken, inclusief kijkers die normaal gesproken geen documentaires kijken. We zijn ook enthousiast over de samenwerking met Netflix om een campagne te starten waarin we gesprekken voeren over onze democratie en hoe die kan ontwikkelen.”

