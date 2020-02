Neveldouche houdt groente en fruit fris en te zien in ‘showroom’ in Veghel

De mistmachines zijn te vinden op zo’n 500 versafdelingen van Albert Heijn en ook in sommige supermarkten van Jumbo. Deze week opende het bedrijf een speciale ‘showroom’ in de Verspillingsfabriek in Veghel waarbij vertegenwoordigers van supermarkten, voedselproducenten en leveranciers zich lieten voorlichten over het benevelingssysteem. Want daarvoor komen ze naar de Verspillingsfabriek, waar alles draait om het terugdringen van voedselverspilling. Wereldwijd wordt het al jaren gebruikt, maar in Nederland is het nog relatief onbekend. ,,Terwijl we zien dat supermarkten soms de helft minder AGF-afval hebben”, vertelt directeur Frank Bakker van Contronics. ,,Producten blijven tot twee keer zo lang houdbaar, behouden hun kleur en kwaliteit en vitamines.”



De showroom van Contronics in de Verspillingsfabriek wordt de Dry Misting Experience genoemd. Het is een kamertje waar te zien is hoe enkele planten goed gedijen onder een dekentje van mist. De kamer is nog geen twintig vierkante meter, maar wie er in gaat leert álles over het langer vers houden van groente, fruit en vlees en het verminderen van voedselverspilling. Want als je minder eten weg hoeft te gooien kunnen er op mondiale schaal meer monden gevoed worden met dezelfde voedselproductie.