Neways schrapt bij werkmaatschappij in Son circa 80 tijdelijke banen

SON - Neways bouwt ongeveer 80 tijdelijke banen af bij werkmaatschappij Advanced Applications in Son. Dat bedrijf heeft last van een haperende orderinstroom in meerdere sectoren.

Het elektronicaconcern meldde in augustus nog rekening te houden met een beperkte afbouw van zijn bestand aan tijdelijk personeel. De volgens topman Huub van der Vrande ‘lichte stagnaties’ in de bestellingen bij Neways Advanced Applications nopen echter tot een stevige ingreep. ,,We willen dit niet nog een kwartaal afwachten", zegt hij.

De werkmaatschappij ziet onder meer dat klanten hun voorraden sterk bewaken. Dat is een effect dat Neways in de afgelopen jaren vaker zag optreden richting het einde van het jaar. Klanten willen daarmee voorkomen dat ze een hoge voorraad op de balans hebben staan.

Een andere oorzaak voor de haperingen is de schaarste aan componenten. Daarmee kampt de toeleverende industrie al een langere periode. Een tekort aan een klein onderdeeltje kan er al voor zorgen dat de levering van een bepaald product vertraging oploopt. De schaarste leidt er ook toe dat een deel van de klanten zijn bestellingen opschuift, merkt Neways.

Neways Advanced Applications telt ongeveer 400 medewerkers. Neways heeft in totaal zo'n 3000 medewerkers, waarvan ruim 400 op tijdelijke basis.

Volgens de topman is bij de andere werkmaatschappijen van Neways geen noodzaak om de flexibele schil af te bouwen. Andere bedrijven hebben het eerder te druk. ,,We kijken of we tot uitwisseling van medewerkers kunnen komen. Daarover lopen nu gesprekken.”