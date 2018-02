Neways uit Son breidt uit in Duitsland

In Neunkirchen wordt duizend vierkante meter toegevoegd aan een fabriek voor klanten in de automotive sector en industrie. Neways is toeleverancier van 'de grote Duitse automobielbedrijven' zoals het concern dat mag noemen. Een industriële klant is bijvoorbeeld halfgeleiderconcern Infineon.

,,De fabriek in Neunkirchen heeft de stap goed kunnen maken naar geautomatiseerd assembleren", verklaart Neways-topman Huub van der Vrande. Voor de verschillende onderdelen in dat proces zijn extra assemblagelijnen nodig die niet meer passen in de huidige omvang van de fabriek. Met duizend meter extra komt de capaciteit op 5500 vierkante meter.

Voor Van der Vrande was de vestiging in Neunkirchen zijn eerste acquisitie voor Neways, in 2002. ,,Het was onze entree in de automotive sector." Neways had al een vestiging in het Duitse Kassel. De fabriek in Neunkirchen die destijds in financiële problemen verkeerde, heeft zijn personeelsbestand zien groeien van zo'n 60 naar 140 medewerkers.