Neways uit Son heeft Value8 als nieuwe aandeelhouder

Investeerder Value8 meldt dat in zijn maandag gepubliceerde nieuwjaarstoespraak. ,,Neways heeft een minder jaar achter de rug, maar dat doet niet af aan de intrinsieke kwaliteiten van het bedrijf", zegt topman Peter Paul de Vries. ,,Wel staat de kersverse CEO voor de opdracht om aan de indrukwekkende omzetgroei ook betere marges te koppelen. We hebben de aandelen tegen een aantrekkelijke prijs kunnen aankopen en hebben vertrouwen in de lange termijn waardecreatie van Neways.”