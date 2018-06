Neways uit Son laat lampen in haven Valencia slim functioneren

In de haven van Valencia heeft Neways samen met Europese partners gekeken naar de transportlogistiek. In het Spaanse havengebied hebben havenorganisatie, containerterminal, transporteurs en de gemeente hun eigen ict-oplossingen.

Een proef waarbij Neways is betrokken richtte zich op een onderlinge afstemming van verlichtingssystemen. Neways ontwikkelde een overkoepelend lichtsysteem dat er voor zorgt dat de lampen op de containerterminal, het rangeerterrein en de omliggende wegen alleen worden aangezet als dat is gewenst. Voor het nieuwe systeem moesten camera's, aanwezigheidssensoren en dimbare verlichting worden geplaatst.

De crux van het overkoepelende platform is dat de verschillende verbonden systemen autonoom met elkaar kunnen communiceren. Volgens Neways zijn al meer dan tien verschillende platforms in gebruik zoals Google Cloud en Amazon Cloud die niet kunnen met elkaar kunnen communiceren. Het consortium met Neways, waaraan ook de TU/e deelneemt, heeft een systeem op basis van een open standaard gebouwd die deze uitwisseling wel mogelijk maakt.

In het project is ook de vrachtwagenlogistiek onder de loep genomen, onder meer met een systeem om online de vrachtwagens te kunnen volgen. Neways zegt dat in het nieuwe systeem de databeveiliging en privacy zijn gewaarborgd.

In ander Europees project waaraan Neways deelnam, is de potentie onderzocht van autonome communicatie via internet in de voedingsmiddelenindustrie en landbouw. Neways heeft onder meer landbouwmachines op internet aangesloten. Daarmee kunnen biologische boeren gedetailleerde informatie krijgen over de ontwikkeling van onkruid per deel van hun gewas.