Neways uit Son meldt beperkte hinder van sluiting Chinese fabriek om coronavirus

VIDEO Forse groei feestwin­kels: ‘Door je te verkleden, ontsnap je aan de eenheids­worst van tegenwoor­dig’

14:55 De tijd is voorbij dat carnaval het belangrijkste verkleedfeest van het jaar was. Tegenwoordig gaat heel Nederland los bij themaconcerten, oktoberfeesten en halloweenparty’s. Verkleden is populair, dat blijkt ook uit het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met de verkoop van feestartikelen.