Neways uit Son meldt nieuwe tegenvaller van resultaat

In oktober stelde de Sonse elektronicaproducent de verwachting al neerwaarts bij. Toen werd in plaats van een hoger een gelijkblijvend resultaat verwacht.

Oorzaak is dat de omzetgroei ‘in de belangrijke maand december minder sterk is dan verwacht en gepaard ging met een verschuiving in de productmix’. In het vierde kwartaal zijn de organisatiekosten volgens plan verder afgebouwd maar met enige reserves vanwege het verwachte jaareinde-effect wat zich uiteindelijk slechts in beperkte mate voordeed, aldus Neways.