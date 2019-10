Neways uit Son minder optimistisch over resultaat en bouwt flexibele schil verder af

SON - Neways ziet zijn omzet verder stijgen, maar is minder optimistisch geworden over de resultaatontwikkeling. De Sonse elektronicafabrikant bouwt zijn schil van flexibele medewerkers af met ongeveer 120 mensen.



Eind augustus sprak Neways de verwachting uit dat het resultaat in de tweede helft van 2019 hoger zou uitvallen ten opzichte van de eerste helft. Nu wordt een gelijkblijvend resultaat verwacht.

Topman Huub van der Vrande noemt in een toelichting stagnatie in de groei van opdrachten voor systemen voor elektrische auto's als belangrijke reden voor de neerwaartse bijstelling van de resultaatverwachting. Niettemin was deze sector nog de drijvende kracht achter de omzetstijging in het derde kwartaal.

Op kwartaalbasis steeg de omzet met 5,5 procent naar 132,9 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van het jaar gerekend bedroeg de omzetgroei 6,5 procent.

In de halfgeleidersector was sprake van een 'tijdelijke dip’ die de groei temperde, zegt topman Huub van der Vrande. Per saldo bleef de omzet in de chipsector stabiel. Dat gold ook voor de activiteiten in de medische hoek. In de industriële sector was sprake van een 'lichte groei', stelt Neways.

De orderinstroom daalde in het derde kwartaal met ruim tien procent. Volgens de onderneming is nog steeds sprake van een hoog niveau van de orderportefeuille met een omvang van 319,4 miljoen euro.

Neways had in het eerste halfjaar last van onbalans van activiteit in de verschillende werkmaatschappijen, die van negatieve invloed was op de resultaatontwikkeling. Topman Van der Vrande stelt dat 'hard wordt gewerkt om die terug te dringen'.