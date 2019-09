Neways uit Son promoveert naar SmallCap index van Amsterdamse effectenbeurs

De grootste 25 fondsen worden opgenomen in de AEX, de 25 daaropvolgende in de AMX. De fondsen die qua omvang tot de posities 51-75 behoren vormen de AScX, de SmallCap index.

,,Neways is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2018 hebben we voor het eerst een omzet van meer dan 500 miljoen euro gerealiseerd. We zijn blij met de opname in de SmallCap index omdat dit bijdraagt aan de verhandelbaarheid van ons aandeel", reageerde topman Huub van der Vrande van het Sonse elektronicaconcern.