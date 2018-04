Neways uit Son start jaar met flinke groei van omzet en orderportefeuille

Eén chipmachi­ne van ASML vult tweeënhal­ve Boeing 747

19 april VELDHOVEN - Een machinefabriek die zo'n vier machines per week maakt, dat klinkt niet indrukwekkend. Maar Peter Habraken van ASML in Veldhoven weet wel beter, want hij moet ze klaarmaken voor transport naar de klanten van ASML.