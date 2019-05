Neymar wint zaak over merkenrecht

Eerste zonneauto van Helmondse Lightyear in juni onthuld

10:35 HELMOND - Het prototype van de eerste particuliere zonneauto van de Helmondse scale-up Lightyear, wordt op 25 juni in Katwijk onthuld. De Lightyear One, zoals het eerste model heet, vormt het startpunt van Lightyear’s missie om schone mobiliteit voor iedereen beschikbaar te maken. Het is de eerste keer dat de Lightyear One aan de wereld wordt getoond.