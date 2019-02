Nezzt uit Oirschot scoort in Purmerend met opdracht voor nieuwe generatie flexibele woningen

OIRSCHOT - Nezzt, onderdeel van bouwbedrijf De Meeuw in Oirschot, heeft een opdracht binnen van de gemeente Purmerend voor zijn nieuwe generatie tijdelijke, circulaire woningen. In eerste instantie gaat het om 118 woningen.

De gemeente heeft de ambitie om er uiteindelijk 200 te realiseren. Nezzt kreeg de opdracht na een Europese aanbestedingsprocedure.

De Meeuw haalde in 2017 zijn eerste opdrachten binnen voor de compacte, betaalbare woningen voor kleine huishoudens die gemakkelijk kunnen worden aangepast. In hoog tempo scoorde het vervolgens contracten voor bijna 1000 appartementen met woningcorporaties in Amsterdam.

In Purmerend komt een nieuwe generatie van de huizen te staan. Nezzt noemt ze 'vrijwel helemaal circulair en niet te onderscheiden van traditionele, permanente bouw'. ,,Wij gaan in Purmerend woningen realiseren die bovengemiddeld scoren op het vlak van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde", stelt directeur Bas de Haan van Nezzt. ,,In combinatie met de hoogwaardige afwerking en uitstraling zetten we hiermee een nieuwe standaard neer op het gebied van flexibel en circulair bouwen."

De woningen zijn gasloos. Ze worden voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp die de warmte van de afgevoerde lucht uit de woningen gebruikt. Een 'hoogwaardige bouwkundige schil’ zorgt voor een hoge isolatiewaarde. Op het gebied van onder meer de Energie Prestatie Score presteren de woningen volgens Nezzt beter dan standaard nieuwbouw.

Nagenoeg circulair

Nezzt noemt de woningen nagenoeg circulair omdat ze ‘onderdeel voor onderdeel’ uit elkaar zijn te halen om vervolgens dienst te doen in een nieuw gebouw van De Meeuw. Dat kan ook een kantoor, schoolgebouw of zorgcomplex zijn, zegt De Haan. De fabriek in Oirschot is nu zo ingericht dat alle gebouwen volgens hetzelfde principe worden gefabriceerd.

De woningen in Purmerend blijven maximaal tien jaar op hun plek. Daarna kunnen ze worden verplaatst naar andere locaties in de stad. In het contract met Nezzt is een vaste prijs voor de verplaatsing afgesproken. ,,En als de gemeente ze niet nodig heeft, zullen we ze terughalen", aldus De Haan.