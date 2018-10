Nibud: aanvullend pensioen voor alle werkenden

Metatro­nics in Eindhoven, verkoper van designlamp Fonckel, failliet

3 oktober EINDHOVEN - Metatronics, het bedrijf dat in 2014 de designlamp Fonckel overnam van het toen failliete gelijknamige bedrijf, is nu zelf failliet verklaard. De rechtbank in Den Bosch had het bedrijf begin deze week onder voorlopige surseance gesteld. Intussen is deze op indicatie van bewindvoerder Dirk School omgezet in een faillissement.