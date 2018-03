Niet alleen Google en Facebook weten alles van je, veel meer bedrijven hebben je gegevens

Dat Facebook en Google vrijwel alles over hun gebruikers weten, is voor de meeste mensen geen geheim. Maar dat veel meer bedrijven beschikken (mogelijk) over gedetailleerde persoonlijke data is minder bekend. Neem datahandelaren als 4Orange, die profielen van grote hoeveelheden Nederlanders bezitten met daarin oa info over opleiding, baan, leeftijd en interesses. Die verkopen ze door aan andere bedrijven.



Online winkels als Bol.com en CoolBlue verzamelen gegevens over miljoenen klanten, hetzelfde geldt voor allerlei telecombedrijven. En dataspecialist Wij Special Media, dat klanten info en data biedt over jonge ouders, claimt op zijn site ,,een aanzienlijk deel van alle zwangere vrouwen in Nederland” in zijn database te hebben.



88 procent van de consumenten weet echter niet welke bedrijven persoonlijke data van hen hebben, blijkt uit een nieuwe enquête van Gemalto onder ruim duizend Nederlanders. Tegelijk zegt tweederde van hen wel er op te vertrouwen dat hun data veilig is bij deze aanbieders.



,,Consumenten hebben opvallend veel vertrouwen in bedrijven met betrekking tot persoonsgegevens,” concludeert Dirk Geeraerts, databeschermings-expert bij Gemalto, ’s werelds grootste digitale beveiliger die in 180 landen actief is. ,,Ze verwachten dat hun gegevens veilig worden bewaard zonder er moeite voor hoeven te doen.”