Niet zomaar schoon, maar ultraschoon gewassen bij Lavans in Helmond

Slechts vanachter glas mogen we naar ze kijken, de medewerksters van Lavans in de nieuwe cleanroom. Schoner dan schoon moet de was zijn en blijven voor de bedrijfskleding voor werk in de high tech industrie. Hoe schoon dat is, legt cleanroom-manager Ine Speulman uit aan de hand van kengetallen over het aantal stofdeeltjes dat je als mens in het dagelijks leven verspreidt. ,,Een miljoen per minuut als je zit, vijf miljoen als je loopt en acht miljoen als je rent." In de cleanroom van Lavans wordt dat aantal tot 100 'partikels' per kubieke meter beperkt. ,,Dat is nog schoner dan het hygiëneniveau in een operatiekamer", legt Speulman uit.