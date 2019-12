Nieuw bedrijf in Eindhoven: met eigen muziek stress bestrijden

Het gaat om een app op de mobiele telefoon die in staat is op basis van signalen over hartslag, ademhaling en hersengolven muziek zo te veranderen dat deze rustgevend wordt. Het Eindhovense bedrijf maakt gebruik van een bestaande technologie die door Philips is uitgevonden en werd gepatenteerd.

Hersengolven meten met hoofdband

Volgens oprichter Bert-Jan Woertman van Alpha Beats worden de hersengolven gemeten met een hoofdband. Ademhaling en hartslag kunnen door de mobiele telefoon of een slim horloge worden gemeten. „Dan is het een kwestie van je favoriete muziek opzetten en daarmee komt je brein volledig tot rust. De veranderingen die aan de muziek worden aangebracht zijn nauwelijks hoorbaar. Het gaat om de frequentie van tonen waarvan bekend is dat de hersenen erop reageren. In ziekenhuizen wordt het systeem al gebruikt bij patiënten met adhd en autisme. Nieuw is dat wij het in een app stoppen en zo toegankelijk maken voor mensen die met stress en burn-out te kampen hebben.”

‘Medicijn’ voor de gespannen geest

Woertman zegt dat muziek verandert in een ‘medicijn’ voor de gespannen geest. „Na vier jaar onderzoek, wetenschappelijke validatie en meer dan 500 live demonstraties is onze oplossing klaar voor toepassing in de snel groeiende mindfulness markt. Het werkt eenvoudig en snel. En het mooiste is, het maakt gebruik van je eigen favoriete muziek. Op basis van hartslag, ademhaling en hersengolven weten we hoe ‘gestrest’ iemand is. Ons algoritme past dan de muziek aan op zo’n manier dat je brein reageert met ontspanning. In het kort komt het erop neer dat we het brein belonen voor ontspanning. We maken gebruik van het principe van impliciet leren, leren door te doen, zonder bewuste aanwijzingen hoe het moet. Dus lekker achterover leunen, muziek aan en ons algoritme en jouw brein doen de rest van het werk.”