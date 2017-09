Nieuw boegbeeld en nieuwe weg voor de hightech in Eindhoven

DEN BOSCH - Om twee redenen was de presentatie van de nieuwe Kennis en Innovatie Agenda van Holland Hightech dinsdag een bijzondere. Maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën zijn de steekwoorden die Marc Hendrikse als nieuw boegbeeld van de hightech meekrijgt. Daarnaast gaf zijn voorganger Amandus Lundqvist, boegbeeld sinds 2011, het stokje over aan Marc Hendrikse.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken zei dat het mede aan Lundqvist te danken is dat het topsectorenbeleid van de regering vruchten afwerpt. „Niet alleen van jouw topsector, de hightech. De andere acht topsectoren deden het ook goed omdat ze jou als voorbeeld namen.” Als erkenning bevorderde de minister Lundqvist namens de koning tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau.

Tijdens de bijeenkomst in Den Bosch werden de plannen uit de doeken gedaan in de nieuwe Kennis en Innovatie Agenda. Achttien onderwerpen worden onderscheiden die worden gezien als Maatschappelijke Uitdaging of Sleutel Technologie voor Nederland. De onderwerpen worden aangepakt door zogeheten cross overs van meerdere topsectoren. De hightech zal bij een groot deel daarvan betrokken zijn. Energie&CO2 en Landbouw en Voeding zijn bijvoorbeeld thema's die door de topsectoren Energie en Agri&Food worden geleid, maar met hulp van onder meer de hightech. Micro/Nano-elektronica en Fabricage zijn voorbeelden waarin de hightech voorop gaat en er andere topsectoren bij betrekt.

Noodzaak

Het nieuwe hightech boegbeeld Marc Hendrikse beseft dat het er niet eenvoudiger op wordt, maar ziet wel de noodzaak. „We hebben vanaf het begin in 2011, toen ik lid werd van het topteam, al gezegd dat de grote uitdagingen leidend moeten zijn. Wel moeten wij het echt in de hightech zoeken. Fotonica is een goed voorbeeld als oplossing voor energieverslindende datacentra. Of robotica die in de zorg en de medische sector oplossingen kan bieden.”