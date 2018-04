Nieuw melkquotum voor boeren: 'Dit heeft dramatische gevolgen'

Boeren worden vanaf volgend jaar weer beperkt in het aanleveren van melk bij de melkfabriek. Dat kan wel eens grote financiële gevolgen hebben voor boeren die willen uitbreiden of net meer koeien zijn gaan melken.

,,Een nieuw melkquotum’’, noemt melkveehouder Ronald Beulink uit Zelhem de maatregel die FrieslandCampina per e-mail aan de bijna 12.000 melkveehouders in Nederland heeft bekendgemaakt. ,,Terwijl het quotum in 2015 door Europa is afgeschaft.’’

Tot april dat jaar mochten boeren een beperkte hoeveelheid melk leveren. Om de beruchte melkplassen en boterbergen terug te dringen was in 1984 het systeem van melkquota ingevoerd. Melkveehouders kregen op basis van productiecijfers uit het verleden een productiequotum melk per jaar toebedeeld. Als ze daar overheen gingen, moesten ze een boete betalen, de zogenoemde superheffing.

Zuivelreus

Het quotum werd afgeschaft omdat boeren wilden kunnen groeien om te blijven concurreren met melkveehouders van buiten Europa. FrieslandCampina voert nu weer een soort superheffing in: wie vanaf 1 januari meer levert dan is afgesproken met de zuivelreus, krijgt 30 procent minder voor een kilo melk (dat is ongeveer een liter).

FrieslandCampina komt met die maatregel omdat de boeren de afgelopen jaren veel meer melk zijn gaan leveren dan verwacht, meer dan de fabrikant aankan. ,,Dat betekent dat we die melk tegen dumpprijzen weg moeten doen’’, vertelt woordvoerder Jan-Willem ter Avest. ,,Dat drukt uiteindelijk voor iedereen de melkprijs.’’ Daardoor zouden de boeren die niet uitbreiden, te lijden krijgen onder de expansiedrift van hun collega's.

Huilende boeren

De maatregel zorgt voor 'huilende boeren', vertelt de 46-jarige boer Beulink. ,,Dit heeft dramatische gevolgen: boeren die recent hebben uitgebreid, kunnen de deur meteen dicht doen.’’

Die boeren leverden over de afgelopen jaren een bepaalde hoeveelheid melk. Doel van de uitbreiding was om meer te gaan leveren, maar dat kan nu niet: want het quotum waaraan ze straks door FrieslandCampina worden gehouden, is gebaseerd op de lagere melklevering in het verleden.

Quote Ik moet wel heel creatief worden om hier goed uit te komen Boer Ronald Beulink uit Zelhem

Ander probleem is dat menig boer, zoals ook Beulink, nog strijdt met de overheid over fosfaatrechten, oftewel de hoeveelheid mest die ze mogen produceren. Die rechten zijn medebepalend voor de grootte van de huidige veestapel. Winnen ze die strijd, dan kunnen ze uitbreiden. Alleen levert de extra melk die ze dan kunnen leveren, straks veel minder op. Beulink: ,,Ik denk niet dat ik er failliet aan ga, maar ik moet wel heel creatief worden om hier goed uit te komen.’’



Volgens FrieslandCampina moet de maatregel ervoor zorgen dat boeren 'na gaan denken over een uitbreiding'. De hoeveelheid melk die de zuivelreus te verwerken kreeg, is in twee jaar tijd gegroeid met 1 miljard kilo, zo'n 10 procent. Een melkboer krijgt momenteel 34,5 cent per kilo.