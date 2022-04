Nieuw tijdperk breekt aan: de tijd van gratis geld is voorbij

Aan de gesloten deur bij Gall & Gall; medewer­kers voeren actie

Ook de komende week sluiten drankverkopers van Gall & Gall twee dagen hun deuren. Het is de volgende stap in het conflict met de slijterijketen over de lonen en behoud van hun zaterdagtoeslagen. ,,We worden stelselmatig ondergewaardeerd.”

8 april