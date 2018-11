Nieuwe 3D printmachine mogelijke hit voor maakindustrie in regio Eindhoven

EINDHOVEN - Twee grote door Europa gesubsidieerde onderzoeksprojecten hebben geleid tot een nieuwe machine met grote kansen voor de maakindustrie in de regio. Op de Precisiebeurs woensdag en donderdag in Koningshof in Veldhoven presenteert manager engineering Ruud Hurkens van KMWE in Eindhoven een nieuwe volautomatische 3D printer.

Hurkens was betrokken bij de projecten en legt uit dat het gaat om een complexe 3D printer voor de volautomatische productie van binnenzolen en gewrichtsondersteunende beugels, zogeheten exoskeletten. „We hebben hier bij KMWE Engineering een volledig werkend prototype gebouwd dat we op de Precisiebeurs presenteren. Het plan is om samen met een nog op te richten nieuw bedrijf deze machine op de markt te brengen en in serie te produceren. De verwachting is dat er wereldwijd een grote vraag is naar deze machine.”

Vijftien partners

Hurkens vertelt hoe in de afgelopen jaren de machine is ontwikkeld in de twee projecten. „Het begon in het project AddFactor waarin met vijftien partners het plan werd gemaakt om schoenen, vooral voor orthopedie, sport en mode, automatisch te produceren. Onderdeel daarvan was een 3D printer voor het maken van zolen met speciale kunststoffen. Het tweede project heette MovAid, daarin werd met dertien partners gewerkt aan het automatisch produceren van exoskeletten. Dit traject was voor ons als KMWE een mooi voorbeeld van wat we kunnen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.”

Met hulp van onder andere TNO hebben Hurkens en zijn team bij KMWE beide ideeën gecombineerd tot één machine. „We moesten een machine maken die geschikt was voor zowel productie met lage temperatuur plastics voor de binnenzolen als met plastics met hoge temperaturen voor de exoskeletten. Het is daardoor best een grote machine geworden die uit laagjes kunststofpoeder de gewenste producten opbouwt en volautomatisch produceert.”

Daarvoor moest de machine een groot aantal taken achter elkaar kunnen uitvoeren. „We zijn uitgegaan van carriers”, zegt Hurkens. „Wagonnetjes om daarin de onderdelen te printen. Die carriers gaan stations af in de machine waar taken zoals het aanbrengen van nieuwe laagjes kunststofpoeder, het met een laser smelten van dit poeder en het ontdoen van overtollig poeder van het gevormde product worden uitgevoerd. Maar ook ingewikkelde taken, zoals het aanbrengen van geleidende metaalspoortjes of het inbouwen van componenten.”

Machine snel gereed voor de markt

KMWE verhuist begin volgend jaar naar de nieuwe Brainport Industries Campus nabij Eindhoven Airport. Daar gaat Hurkens met zijn team verder met de ontwikkeling van de machine. „We willen de machine dan snel gereed maken voor de markt. Orthopedische schoenbedrijven en producenten van exoskeletten zijn onze eerste doelgroep. Maar we zien in de markt ook interesse bij andere partijen. Bijvoorbeeld een leverancier van gepersonaliseerde sportschoenen. Of denk aan een fabrikant van scheerapparaten die de behuizing wil leveren passend in de hand van de klant. Ook in de topsport is veel behoefte aan speciaal voor de sporter gevormd schoeisel of attributen. Omdat onze machine volautomatisch werkt is hij voor dit soort toepassingen bij uitstek geschikt.”