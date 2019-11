Nieuwe chip van NXP in Eindhoven maakt van mobiel autosleutel

Het gaat om een UWB (ultra wide band) chip die werkt met een ultra hoge zendfrequentie. De chip is te gebruiken in een mobiele telefoon of ander apparaatje. De gebruiker krijgt met de UWB chip op zak automatisch toegang tot zijn auto.

Bescherming tegen hacken autosleutel

Volgens NXP zorgt de UWB chip voor precieze, veilige en directe plaatsbepaling van de chauffeur door het brein van de auto. Dat maakt de technologie voor gebruik als sleutel geschikter dan technologieën als wifi, Bluetooth en gps. Gebruikers kunnen de auto openen en starten, zonder de telefoon met UWB chip uit hun zak te halen. Tegelijk levert de technologie volgens NXP maximale bescherming tegen autodiefstal door middel van het hacken van de autosleutel.

NXP wil met BMW en Continental via de Car Connectivity Consortium, waar ook andere automotive bedrijven lid van zijn, de nieuwe UWB technologie tot wereldstandaard maken. NXP is al leverancier van de NFC (Near Field Communication) chip die in mobieltjes worden ingebouwd om betalen met het mobieltje mogelijk te maken. Met de nieuwe standaard hoopt NXP dat chips met UWB technologie behalve in auto's ook massaal in mobieltjes wordt ingebouwd.

Mobieltje als afstandbediening

De nieuwe chip is behalve als sleutel ook te gebruiken bij het parkeren van de auto met het mobieltje als afstandsbediening. Verder is de technologie voorbereid voor onder meer het zelfstandig parkeren van de auto op een parkeerplaats, indien nodig met laadpaal, op afstand. Verder zijn er functies zoals automatisch tol betalen tijdens het rijden en automatisch openen en sluiten van garagedeuren.

Olaf Müller, manager bij BMW, is enthousiast over de NXP technologie. „De smartphone speelt een centrale rol in het dagelijkse leven. We weten zeker dat het gebruik ervan als autosleutel slechts het begin is van een hele serie mogelijkheden voor gebruik van de UWB technologie voor functies in relatie tot de auto.”

Samenwerken met auto-industrie