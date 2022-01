Nieuwe columnist Anne-Marije Buckens: ‘Mijn column geeft inspiratie of schop onder je kont’

Buckens (33) is de directeur van 50 Company, een bemiddelingsbureau in Arnhem dat is gespecialiseerd in het weer aan het werk krijgen van 50-plussers. ,,Ik heb duizenden 50-plussers – van wethouder tot lopendebandmedewerker – weer aan het werk geholpen. 85 procent is binnen een halfjaar weer aan de slag. De groep waarbij het niet lukt, is vooral bang om de vertrekregeling te verliezen.’’