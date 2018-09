Nieuwe crisis zal burger niet weer zó meeslepen

Deze maand 10 jaar geleden rolde de financiële crisis onze huiskamers in. De sneeuwbal begon in Amerika met de val van Lehman Brothers. 'De bank die we nooit hadden mogen laten omvallen', zei econoom Barry Eichengreen in een recent debat ‘lessen van de crisis’ in Amerika. Maar de bank viel wel en het domino-effect was enorm.



Overal ter wereld bleken financiële instellingen wankel. Hun val zou alle inwoners raken, en daarom sprongen overheden in de bres. Overheden, zoals de Griekse, die daardoor zelf in de problemen raakten en gered moesten worden door andere overheden, zoals de Nederlandse. Het is nog maar een week geleden dat de laatste tranche reddingsgeld naar Griekenland werd overgemaakt. Daarmee is sneeuwbal van de crisis net voor zijn tiende verjaardag uitgerold.