Nieuwe directeur bij machinefabriek IME in Geldrop

Achmeazaak zet Europese in­ves­te­rings­be­scher­ming op zijn kop

22:29 De Europese rechter heeft in één klap de arbitrage in 196 Europese investeringsovereenkomsten onderuit gehaald. Die zijn onverenigbaar met het Europese recht. In het oog van de storm: de Nederlandse verzekeraar Achmea, die een akkefietje van dik 22 miljoen heeft met Slowakije.