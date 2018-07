Nieuwe directeur van de NAM komt uit Groningen

Hij werkt sinds 1997 bij Shell en is momenteel Vice President Manage Producing Assets bij het olie- en gasbedrijf. Groninger Atema zegt zich bewust te zijn van 'de impact die de gaswinning in Groningen met zich meebrengt'. Onder Schotman is al een begin gemaakt met de afbouw van de gaswinning in Groningen en het zich meer richten op de transitie naar schone energie. Die lijn wil Atema voortzetten. De gaswinning veroorzaakte in Groningen instabiliteit van de bodem en aardbevingen. Daardoor raakten veel woningen beschadigd, wat de afgelopen jaren tot steeds meer protest leidde waarbij bewoners en lokale overheden regelrecht tegenover de Nederlandse staat en de NAM stonden.

Kraan dicht

De afgelopen jaren werd de gaswinning enkele malen verminderd. Ook werd een systeem voor de afhandeling van schade aan woningen opgezet. Eind maart werd besloten dat de gaskraan uiterlijk in 2030 dicht gaat en mogelijk zelfs al eerder.



De gaswinning ging in 1948 in Drenthe van start. Elf jaar later werd in het Groningse Slochteren een grote gasbel ontdekt, waarna ook daar de gaswinning begon.



Schotman volgt op zijn beurt de naar Schiphol vertrokken Dick Benschop op bij Shell. In deze rol gaat hij zich bezighouden met het verbeteren van de efficiëntie van joint ventures binnen de winningsdivisie van Shell.