‘Nieuwe eigenaar Hudson's Bay denkt aan ontslagen in Nederland’

Philips: vrees voor kunstmati­ge intelligen­tie remt innovatie af

18:43 EINDHOVEN - Met kunstmatige en adaptieve intelligentie (AI) kan in de gezondheidszorg veel meer dan nu praktijk is. De medische stand is er vaak te huiverig voor. Hoe ze toch over te halen zijn besprak Philips woensdagmiddag met startende bedrijven en belanghebbenden in de gezondheidszorg.