Nieuwe Eindhovense Phenom is trekpleister van Thermo Fisher Science

De moeder van het voormalige FEI Company en Phenom in Eindhoven, groeit als kool. De leverancier van instrumenten en producten aan laboratoria zag haar omzet in het derde kwartaal stijgen met 16 procent tot 5,92 miljard dollar (5,2 miljard euro). Het bedrijf meldt in haar kwartaalrapport een aantal nieuwe instrumenten te hebben uitgebracht en noemt de nieuwe Eindhovense elektronenmicroscoop Phenom Pharos, een tafelmicroscoop, als een van de hoogtepunten. Deze worden onder meer geleverd aan laboratoria in de gezondheidstechnologie en voor specialistische diagnoses.