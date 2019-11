Nieuwe Eindhovense Solar Quad wordt ‘Lightyear voor 45 km per uur’

EINDHOVEN - Hij is nog in de ontwerpfase, maar de ambitie is duidelijk: de Solar Quad moet een overdekte zonneauto worden voor dagelijkse stedelijke mobiliteit. Het autootje werd ontworpen door twee ex-Lightyear medewerkers en in lijn met hun vorige werkgever is het bij voorinschrijving te koop.

Volgens Robert Hoevers is het ontwerp van de Solar Quad helemaal uitgewerkt, maar is er bewust nog geen eerste versie gebouwd. „We willen eerst een marktvalidatie krijgen. De auto zoals wij hem voor ogen hebben staat vanaf dinsdagochtend op onze website en dan kijken we hoe de mensen reageren. We hebben een betaalbaar ontwerp, maar kiezen bijvoorbeeld er geen deuren in te maken. Misschien dat de markt toch voor een deur kiest, dan kunnen we dat veranderen.”

Lichte vierwieler in scooter segment

Hoevers en zijn compagnon Chris Klok denken dat de prijs van de Solar Quad op 5750 euro gaat liggen. Daarvoor krijgen klanten vanaf 2021 een auto in de categorie lichte vierwielers in het scooter segment. Het biedt plaats aan twee passagiers die naast elkaar zitten met ruimte voor bagage in een achterbak. Kostprijs, efficiëntie en duurzaamheid van de auto vereisen een laag gewicht met minimaal materiaalgebruik. Vandaar zijn plaatwerk en deuren weggelaten. Wel claimen de twee een makkelijke snelle instap, minder kwetsbaarheid in stedelijk gebruik en minder ruimtegebruik bij parkeren.

Volgens Hoevers kunnen de zonnecellen op het dak de Solar Quad tot 9000 km per jaar automatisch opladen. Dat betekent volledige emissievrije mobiliteit voor de meeste gebruikers die tot zo’n 30 km of ongeveer een uur per dag rijden in een stedelijke omgeving. Extra stroom kan van het elektriciteitsnet geladen worden met de draagbare batterij. Voor parkeren heeft het vehikel hooguit twee vierkante meter nodig.

Onderscheidend, jong en toegankelijk

Volgens Klok is de Solar Quad bedacht als een elementaire mobiliteitsoplossing met moderne technologieën zoals motoren in de wielen en een geïntegreerd zonnepaneel. “We hebben veel tijd besteed aan het ontwerp. Het doel was om een onderscheidend, jong en toegankelijk design te ontwikkelen voor deze categorie. Wij wilden een meer sociale, interactieve ervaring creëren waarbij de passagiers betrokken worden in de sociale omgeving terwijl ze wel het comfort ervaren van bescherming tegen weer en wind”.

De Solar Quad is ontwikkeld voor toepassing in deelplatforms. Gebruikers van deze platforms willen een snelle toegang, makkelijke instap, eenvoudige bediening en een veilige, snelle rit. Het automatisch laden op zonne-energie is hier ideaal voor. De uitneembare en uitwisselbare batterijen minimaliseren het stilstaan tijdens laden. Verder zijn robuustheid, geringe kwetsbaarheid en onderhoud belangrijke vereisten in deze markt.