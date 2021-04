Nieuwe investeerder en adviseur voor Jobner

Hoeveel geld Jobner precies binnenhaalt willen oprichters Peter Roelfsema en Angelo Visser niet zeggen. Wel dat het bedrag vergelijkbaar is met vorig jaar, toen er 250.000 euro aan groeikapitaal werd opgehaald. Met dat geld wilde Jobner heel Nederland kunnen bedienen en dat is gelukt. Roelfsema: ,,Het is wel gaaf dat we nu met ons Eindhovense bedrijf zo ver zijn dat ze ons in Groningen weten te vinden. Daar staan we soms te weinig bij stil.”

‘Prijden brengt stukje autoriteit’

Nieuwe investeerder Prijden is geen onbekende in de flexibele arbeidsmarkt. Eerder zat hij in het bestuur van Please Payroll en Headfirst. Naast de financiële injectie zal hij in eerste instantie vooral advies geven aan Jobner. Het is daarmee niet uitgesloten dat zijn rol in de komende maanden groter wordt. ,,Hij brengt het stukje autoriteit dat we nodig hadden,” aldus Visser. Ondanks de aandelenverkoop blijven Visser en Roelfsema wel een meerderheidsbelang houden in hun bedrijf.

‘De horeca weet niet wat de toekomst brengt’

Roelfsema is erg optimistisch over de toekomst omdat hij met het heropenen van de terrassen ziet dat de vraag naar personeel in de horeca hoog is: ,,Er komt weer leven in de brouwerij, maar veel ondernemers zijn in paniek omdat hun personeel in bijvoorbeeld de bezorging of de zorg is gaan werken. Zij willen nu graag weer mensen aantrekken, maar het blijven onzekere tijden. De horeca weet niet wat de toekomst brengt. Freelance is dan de perfecte manier om flexibiliteit te houden.”