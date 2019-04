Nieuwe investeerder start-up: MedApp in Eindhoven kan verder doorgroeien

De app helpt onder meer medicijngebruikers bij het tijdig, juist en veilig innemen van hun medicijnen. Health Innovations in Utrecht investeert sinds 2007 in jonge bedrijven die de zorg met praktische oplossingen beter en betaalbaarder maken. Hoeveel geld er met de investering gemoeid is wil MedApp COO Edwin Hermkens niet zeggen. De Eindhovense start-up bestaat inmiddels vier jaar en is gevestigd op de TU/e campus vanwaar het ook is opgestart door Pit Janssen (CEO) en Hermkens. Er werken vijftien mensen in totaal, de app telt meer dan 200.000 gebruikers. Hermkens: ,,Health Innovations is voor ons een goede partij. Niet alleen vanwege de middelen maar ook om het specifieke netwerk in de zorg. De meeste innovaties in de zorg zijn er vaak op gericht om professionals beter te maken, maar wij focussen echt op de gebruiker. Hoe kun jij beter grip krijgen op je medicijngebruik. Het niet of verkeerd innemen van medicijnen heeft een grote impact, van minder goede werking tot aan ziekenhuisopnames toe."