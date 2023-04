Nieuwe kabel van 250 kilometer naar Verenigd Koninkrijk kan 2 miljoen huishoudens van stroom voorzien

Heineken zegt koper te hebben voor Russisch onderdeel, maar zegt nog niet wie het is

Heineken laat weten dat het een koper heeft gevonden voor zijn Russische activiteiten. De brouwer heeft bij plaatselijke autoriteiten toestemming gevraagd voor de verkoop van het onderdeel. Wie die koper is, maakte het bedrijf bij zijn kwartaalbericht niet bekend. Het bericht komt twee maanden nadat bleek dat Heineken had gelogen over het werk in Rusland.