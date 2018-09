Nieuwe klap voor de cryptomunt: waarde neemt een duikvlucht

De waarde van cryptomunten is de afgelopen 24 uur in een duikvlucht gekomen. Gisterochtend was een bitcoin nog goed voor 7300 dollar. Vanmorgen was dat ruim 12 procent minder, namelijk zo'n 6400 dollar. De waardevermindering bij Ethereum liep zelfs op tot zo'n 20 procent. De cryptomunt daalde in 24 uur van 285 dollar naar 225 dollar. Dat blijkt uit de online koersborden van Coinmarketcap.com.