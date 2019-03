Nieuwe klappen voor 737 MAX: luchtruimverbod Australië en opschorting bestelling

Aantal Europese bankiers die meer dan miljoen per jaar verdienen groeit gestaag

3:51 Ongeveer 4.860 personen uit de bankensector in de Europese Unie hebben in 2017 meer dan één miljoen euro verdiend. Dat is een stijging van 5,7 procent in vergelijking met het jaar ervoor, zo blijkt uit een rapport van de Europese Bankenautoriteit (EBA) maandag. Nederland telt 47 bankiers die één miljoen euro per jaar of meer hebben verdiend.