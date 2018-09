Nieuwe online V&D is duur, experts zijn sceptisch over kansen

De V&D nieuwe stijl, waarvan de webwinkel gisteren werd geopend, mikt op 'actieve veertigplussers' en hun interessen. Het moet gezegd: ondernemers Roland Kahn, Jaco Scheffers (beiden van Coolinvestments) en Ronald van Zetten (ex-topman Hema) doen het slim en hebben alles uitbesteed aan vijftig grote leveranciers. Er zijn geen fysieke V&D-kantoren, magazijnen en vrachtwagens. Het nieuwe V&D is dus technisch gezien geen webwinkel, maar een platform.



De eerste indruk van de site is positief: het ziet er gelikt en overzichtelijk uit, hoogstens oogt de homepage met de oranje tinten en de V&D bekende boom wat gedateerd. Met de openingszin ,,Echte vriendschap is... elkaar jaren niet zien, maar als je elkaar dan ziet , is het als vanouds'', wordt de shopper subtiel herinnerd aan het verleden.



Alles werkt vervolgens prima: surfen en navigeren gaat intuïtief, alles wijst zichzelf. Producten zijn gemakkelijk op te zoeken.