Nieuwe Quote 500: ‘Aantal Nederlandse miljardairs naar record’

Deity in Eindhoven wil webshops efficiën­ter en aantrekke­lij­ker maken

18:00 EINDHOVEN - In de hip verbouwde oude Philipsfabriek QT op Strijp T passen het softwarebedrijf Deity en Jamie Maria Schouren (29) uitstekend. Deity is een trendy bedrijf waar getalenteerde ict mensen zich thuis voelen. „We proberen het onze mensen naar de zin te maken. Games, goede lunches en spontane activiteiten. We hebben zelfs een eigen kapsalon waarin onze office manager, die ook kapster is, onze mensen en hun gezinsleden knipt.”