Nieuwe Schiphol-topman treft ‘vermoeid’ bedrijf aan en is kritisch op hoe luchthaven met personeel omgaat

Ruud Sondag, de interim-topman van Schiphol, heeft in een videoboodschap het personeel toegesproken. Hij geeft aan dat de tumultueuze periode voor zijn aantreden zijn tol heeft geëist van het personeel en wil in een ‘noodtempo’ van de luchthaven weer een plek maken waar iedereen graag werkt en als passagier wil komen.

,,Goedemorgen beste mensen, mijn naam is Ruud Sondag en ik kom hier ook werken, zeg maar.’’ Met die ontwapenende woorden begint de nieuwe ceo de videoboodschap, die echt gericht is op de mensen die op Schiphol werken. Zonder zijn voorgangers af te kraken of te noemen, geeft hij duidelijk aan dat er een nieuwe wind waait: ,,De afgelopen twee jaar zijn vrij tumultueus verlopen, kunnen we wel zeggen. En dat heeft wel z'n tol geëist van veel mensen. Dat merk je ook. Er is een zekere vermoeidheid. Ik ga proberen energie te geven door jullie te ondersteunen.’’

De topman is kritisch over het uitbesteden van taken aan externe bedrijven en benadrukt meermaals dat hij het als zijn missie ziet om het ‘samen’ te doen. ,,Als je iets samen doet, ben je alleen succesvol als je het gevoel hebt dat andere mensen zich ook interesseren in jouw problemen. Of dat nou de roosters zijn, schone werkruimtes, goeie koffie en dat soort zaken. Ik heb het idee dat we bij Schiphol iets te ver zijn afgewaaierd van het distribueren van kernactiviteiten naar derden toe en zelf eigenlijk niet meer beseffen als Schiphol: wat speelt er eigenlijk in die wereld? Wat vinden die mensen belangrijk?’’

Lange rijen

De luchthaven kampt al maanden met lange rijen. Ook moesten luchtvaartmaatschappijen vluchten schrappen vanwege de drukte. Dat komt onder andere doordat Schiphol een tekort aan beveiligers heeft. Ook bij de bagageafhandeling is er sprake van een nijpend personeelstekort.

Sondag wil daar snel verandering in brengen en zegt vooral te willen ontdekken wanneer mensen het leuk vinden om op Schiphol te werken en wanneer ze een stapje extra zetten: ,,Ik vind het belangrijk dat wij beginnen te begrijpen - wellicht meer dan we voorheen deden - waarom mensen hier willen werken. Wij hebben die mensen uitbesteed en die kernactiviteiten uitbesteed en toen ging het niet meer goed daarna. Dan kun je niet zeggen: ‘dat is niet meer onze taak, daar zijn we niet van’. Ik zeg ‘wij zijn ervan’. Wij zijn er echt van en gaan het ook oplossen met die partijen.’’

Beveiligers

Sondag wil zich daarom nadrukkelijk meer richten op al het personeel dat op Schiphol werkt. Hij noemt de beveiligers, schoonmakers en bagageafhandelaars als een ‘verlengstuk van de kwaliteit’ en wil meer met hen in gesprek. ,,Dat is nodig om deze enorme klus te laten slagen’’, aldus de topman die zich een jaar geeft voor deze klus. ,,Als het ons in een jaar niet lukt, lukt het ons in vier jaar ook niet. Ik garandeer u, u heeft niet meer tijd en ik ook niet dan een jaar.’’

